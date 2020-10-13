Смотрите, как выглядит похудевшая на 39 кг Келли Осборн в облегающем костюме

Девушку подловили папарацци, когда она спешила на деловую встречу

Совсем недавно все обсуждали то, как похудела Келли Осборн, дочь знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна. Девушка сбросила 39 килограммов, и теперь открыто рассказывает (и показывает), как ей это удалось.

Результат похудения Келли не прячет, а наоборот – всячески подчеркивает свои новые формы стильными нарядами. Недавно папарацци подловили девушку, когда она спешила на деловую встречу, сообщает Daily Mail.

Приталенный пиджак подчеркнул пышное декольте Осборн, а узкие рваные джинсы придали ее облику "рок-н-рольности". Келли завершила свой образ черными лодочками на каблуке от Christian Louboutin.

Скриншот: Daily Mail

Не многие голливудские знаменитости решаются признаться, что прибегали к помощи хирургов, чтобы подкорректировать фигуру. Келли оказалась куда смелее, и в недавнем интервью честно рассказала о том, что ей сделали рукавную гастропластику (резекцию желудка), которую делают пациентам, лечащимся от ожирения.

Келли Осборн показала результаты похудения Фото: Getty Images, instagram.com/kellyosbourne

Напомним, похудевшая певица Адель поразила фанатов своим внешним видом.

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