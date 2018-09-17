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Показала персики: Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике

Поклонники подчеркнули то, что артистка в отличной форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 49 лет, довольно часто проводит время в спортзале, о чем свидетельствуют многочисленные фото среди тренажеров. Благодаря этому артистка находится в отличной физической форме и нередко хвастается снимками в откровенных нарядах.

Так, Дженнифер разместила фото, на котором она позирует в пикантном оранжевом купальнике. "Все такое персиковое", – написала артистка и добавила смайлики "персика" в описании к фото.

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Дженниф Лопес
Фото: instagram.com/jlo
 

В комментариях поклонники певицы засыпали ее комплиментами: "Вау! Никаких тебе Кардашьян, все натуральное", "Ты не стареешь, выглядишь замечательно", "Дива", "Ты невероятна", "Дженнифер, ты прекрасный пример здоровой, спортивной и всегда красивой женщины! Что бы ты ни делала, это работает. Желаю тебе дальнейшего успеха во всем, что ты делаешь", – написали подписчики.

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Дженниф Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Напомним, недавно Дженнифер Лопес произвела фурор своим внешним видом.  

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певица Дженнифер Лопес артистка
Источник: "Сегодня"
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