Фанатам Олега Винника предлагают купить асфальт, на котором стоял певец

Заманчивое предложение, чтобы стать к звезде ближе

На что только не готовы поклонницы певца Олега Винника ради того, чтобы стать ближе к кумиру. В интернете "волчицы" отыскали заманчивое предложение – за 10 000 гривен каждый желающий может купить горстку асфальта, на котором стоял артист.

Для настоящих поклонниц – это не деньги. Спустя несколько часов объявления не стало, ведь асфальт все таки купили. Но на этом предложения не заканчиваются. Также предприимчивые украинцы продают купюру номиналом в десять гривен, которую якобы держал Винник. Но никаких гарантий, что именно к этим деньгам певец дотрагивался, нет.

Правда, мужчина по имени Андрей, который продает купюру, уверяет, что артист держал десять гривен в Кропивницком. Доказательств, разумеется, нет, но истинные фанаты украинского певца верят в это и сразу же раскупают в интернете подобные "лоты".

Напомним, что до этого Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег. Ранее мы также писали, что фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок.

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