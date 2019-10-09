Поклонники бьют тревогу: Кристина Агилера сильно поправилась

Певица вышла в свет вместе со своим мужем и детьми

Кристина Агилера Фото: Getty Images

Фанаты Кристины Агилеры, с которой летом произошел забавный случай в Москве, накинулись на американскую певицу с негативными комментариями. Дело в том, что секс-символ 2000-х поправилась так, что многие ее попросту не узнали на красной дорожке во время премьеры нового мультфильма "Семейка Аддамс".

Кристину Агилеру уличили в чрезмерном фотошопе. Подробности в сюжете:

На светское мероприятие певица пришла со своим супругом и детьми. Для мультфильма Кристина Агилера записала саундтрек Haunted Heart, поэтому пропустить премьеру не смогла. Отметим, что знаменитость редко радует фанатов своими выходами в свет и сейчас, кажется, известна причина – лишний вес. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала облегающее черное платье с очень глубоким декольте, но многим фанатам ее образ не пришелся по душе. Более того, они переживают за здоровье своего кумира.

Кристина Агилера на премьере мультфильма "Семейка Аддамс" Фото: Getty Images

Отметим, что за последнее время Кристина набрала в весе почти 20 килограммов, а потом резко их сбросила. И снова мы видим ее не в лучшей форме.

Кристина Агилера со своей семьей Фото: Getty Images

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.