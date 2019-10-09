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Поклонники бьют тревогу: Кристина Агилера сильно поправилась

Певица вышла в свет вместе со своим мужем и детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Фото: Getty Images

Фанаты Кристины Агилеры, с которой летом произошел забавный случай в Москве, накинулись на американскую певицу с негативными комментариями. Дело в том, что секс-символ 2000-х поправилась так, что многие ее попросту не узнали на красной дорожке во время премьеры нового мультфильма "Семейка Аддамс".

Кристину Агилеру уличили в чрезмерном фотошопе. Подробности в сюжете:

На светское мероприятие певица пришла со своим супругом и детьми. Для мультфильма Кристина Агилера записала саундтрек Haunted Heart, поэтому пропустить премьеру не смогла. Отметим, что знаменитость редко радует фанатов своими выходами в свет и сейчас, кажется, известна причина – лишний вес. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала облегающее черное платье с очень глубоким декольте, но многим фанатам ее образ не пришелся по душе. Более того, они переживают за здоровье своего кумира.

Кристина Агилера на премьере мультфильма "Семейка Аддамс"
Кристина Агилера на премьере мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: Getty Images

Отметим, что за последнее время Кристина набрала в весе почти 20 килограммов, а потом резко их сбросила. И снова мы видим ее не в лучшей форме.

Кристина Агилера со своей семьей
Кристина Агилера со своей семьей
Фото: Getty Images

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

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