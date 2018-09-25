Съемочные площадки "Игры престолов" станут туристическими достопримечательностями

Канал HBO сделает съемочные площадки шоу музеем

Кадр из сериала "Игра престолов"

В Северной Ирландии несколько съемочных площадок сериала "Игра престолов", которые стали источником спойлеров, станут туристическими достопримечательностями. Такое решение принял телеканал HBO, сообщает Variety.

По информации СМИ, поклонники телешоу смогут побывать в Винтерфеле, Черном замке и Королевской гавани, а также совершить экскурсию по павильонам Linen Mill Studios. Ожидается, что развлекательный комплекс под названием Game of Thrones Legacy откроется уже в 2019 году. По заверениям HBO, "по размаху и масштабу это будет больше, чем кто-либо мог себе представить".

Кроме того, в каждом из замков будут выставлены костюмы, оружие, доспехи, модели и другие экспонаты и реквизит, связанные с работой над сериалом. Также планируется установить на всех площадках различное интерактивное оборудование, погружающее посетителей в мир "Игры престолов" и ее съемок.

HBO уже активно работает с министерством по туризму Северной Ирландии над составлением туристического маршрута и его продвижением. Ожидается, что он привлечет в страну еще больше туристов и, соответственно, денег.

Напомним, создатели "Игры престолов" побили свой же собственный рекорд. А заключается он в длительности производства. Помощник режиссера Джонатан Куинлан, который работает на съемках восьмого сезона шоу, рассказал в своем Instagram, что одна из сцен батальных сцен снималась целых 55 дней.