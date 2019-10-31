Поклонники не могут поверить: в сети появились фото Моники Беллуччи без макияжа

Папарацци запечатлели актрису в Риме

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

55-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, которая недавно показала, как выглядела в молодости, для многих является иконой стиля. Публика всегда восхищалась внешним видом звезды, которая, несмотря на возраст, выглядит потрясающе. Однако в этот раз папарацци запечатлели жгучую брюнетку не в лучшем свете.

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Так, фотографы опубликовали снимок, сделанный в Риме, на котором Моника Беллуччи запечатлена без макияжа, с короткими небрежно уложенными волосами и в черном строгом костюме. При этом сложно не заметить морщины на лице актрисы, что вполне естественно, учитывая, что Монике уже 55 лет. Однако поклонники привыкли видеть звезду с идеальным макияжем, длинными волосами и в изящных нарядах, поэтому этот кадр поистине их шокировал.

Моника Беллуччи в Риме Фото: instagram.com/instastarsnews

Ранее мы также писали, что Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Ультракороткая стрижка пришлась по душе поклонникам, ведь знаменитость уже много лет не экспериментировала со своим внешним видом.

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