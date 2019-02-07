Поклонники обеспокоены излишней худобой Аллы Пугачевой
В сети появились видео, на которых видна худоба певицы
Известная российская певица Алла Пугачева, которая удивила своим заявлением о возвращении на сцену, в очередной раз появилась на публике. Примадонна с супругом Максимом Галкиным посетила премьеру фильма "Пилигрим".
Видео с кинопоказа появилось на странице Instagram фан-группы Аллы Пугачевой. Поклонники не на шутку обеспокоены состоянием здоровья певицы.
На кадрах видно, что Пугачева пришла в кинотеатр в черной кожаной юбке ниже колена, черной кофте и в кепке. Подписчики обратили внимание на излишнюю худобу певицы. Кроме того, в одном из роликов она упоминает о своей болезни – сахарном диабете.
Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на людях после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.
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