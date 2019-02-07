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Поклонники обеспокоены излишней худобой Аллы Пугачевой

В сети появились видео, на которых видна худоба певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Instagram

Известная российская певица Алла Пугачева, которая удивила своим заявлением о возвращении на сцену, в очередной раз появилась на публике. Примадонна с супругом Максимом Галкиным посетила премьеру фильма "Пилигрим".

INSTAGRAM

 

Видео с кинопоказа появилось на странице Instagram фан-группы Аллы Пугачевой. Поклонники не на шутку обеспокоены состоянием здоровья певицы.

INSTAGRAM

 

На кадрах видно, что Пугачева пришла в кинотеатр в черной кожаной юбке ниже колена, черной кофте и в кепке. Подписчики обратили внимание на излишнюю худобу певицы. Кроме того, в одном из роликов она упоминает о своей болезни – сахарном диабете.

INSTAGRAM

 

Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на людях после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.

 

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Источник: Сегодня
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