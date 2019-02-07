Поклонники обеспокоены излишней худобой Аллы Пугачевой

В сети появились видео, на которых видна худоба певицы

Алла Пугачева Фото: Instagram

Известная российская певица Алла Пугачева, которая удивила своим заявлением о возвращении на сцену, в очередной раз появилась на публике. Примадонна с супругом Максимом Галкиным посетила премьеру фильма "Пилигрим".

INSTAGRAM 6 Фев 2019 в 11:01 PST

Видео с кинопоказа появилось на странице Instagram фан-группы Аллы Пугачевой. Поклонники не на шутку обеспокоены состоянием здоровья певицы.

INSTAGRAM 6 Фев 2019 в 10:13 PST

На кадрах видно, что Пугачева пришла в кинотеатр в черной кожаной юбке ниже колена, черной кофте и в кепке. Подписчики обратили внимание на излишнюю худобу певицы. Кроме того, в одном из роликов она упоминает о своей болезни – сахарном диабете.

INSTAGRAM 6 Фев 2019 в 11:04 PST

Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на людях после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram