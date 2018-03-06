Поклонники устроили сюрприз для MONATIK в Филадельфии

Сегодня, 05:21

Все представители фан-клуба были одеты в шапочки фирменного цвета Vitamin D

MONATIK
MONATIK

Уже три города прозвучали вместе с MONATIK в унисон в рамках его тура по США и Канаде. Впереди MONATIK ждет еще Майями, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Тем временем, фан-клуб MONATIK из Филадельфии приготовил для артиста, которого они давно уже ждали, неожиданный приятный сюрприз. Все представители фан-клуба были одеты в шапочки фирменного цвета Vitamin D – оранжевый.

После концерта артист встретился со своими поклонниками, пообщался и получил море положительных эмоций. Фаны остались невероятно довольны и делились яркими впечатлениями под хештегом #MONATIKUSATOUR2018.

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Фото: соцсети

Напомним также, что проникновенный диалог MONATIK "Моим", который артист прочитал на церемонии награждения YUNA 2018, целую неделю был в трендах YouTube. Видео набрало уже более 700 тысяч просмотров.

Напомним, в клипе на песню "То, от чего без ума" MONATIK решил вернуть всем поклонникам то самое восторженное чувство из детства, когда оставался только ты, телевизор и приключения начинались
Майями, сюрприз, MONATIK, YUNA

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"Сегодня"

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