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Поклонники в шоке: Леся Никитюк решила разыграть свой автомобиль

Телеведущая отдаст победителю розыгрыша личный автомобиль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк любить удивлять поклонников. Однако обычно шоувумен делает это своими смелыми снимками, образами и шутками. В этот раз телеведущая превзошла себя.

Леся Никитюк на своей странице в Instagram заявила, что разыгрывает свой автомобиль. Девушка утверждает, что не могла не отблагодарить своих поклонников за многочисленные лайки и комментарии, поэтому решила подарить кому-то из них свою машину марки КІА. 

Шоувумен анонсировала розыгрыш забавным видео, на котором показала, как на заднем сиденье ее автомобиля целуется неизвестная парочка. Таким образом Леся Никитюк продемонстрировала вместительность машины.

INSTAGRAM (@lesia_nikituk) on

Условиями участия в розыгрыше автомобиля Леся Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. Многие подписчики не могут поверить в то, что телеведущая так просто готова распрощаться с личной машиной, однако на странице, подписка на которую – главное условие розыгрыша, уже более 30 тысяч фолловеров.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет.

Смотрите видео о том, что украинцам все чаще приходят счастливые сообщение о выигрыше автомобиля:

Напомним, Святослав Вакарчук собирается устроить концерт группы "Океан Ельзи" ко Дню Киева.

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