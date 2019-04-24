Поклонники в шоке: Леся Никитюк решила разыграть свой автомобиль

Телеведущая отдаст победителю розыгрыша личный автомобиль

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк любить удивлять поклонников. Однако обычно шоувумен делает это своими смелыми снимками, образами и шутками. В этот раз телеведущая превзошла себя.

Леся Никитюк на своей странице в Instagram заявила, что разыгрывает свой автомобиль. Девушка утверждает, что не могла не отблагодарить своих поклонников за многочисленные лайки и комментарии, поэтому решила подарить кому-то из них свою машину марки КІА.

Шоувумен анонсировала розыгрыш забавным видео, на котором показала, как на заднем сиденье ее автомобиля целуется неизвестная парочка. Таким образом Леся Никитюк продемонстрировала вместительность машины.

Apr 22, 2019 at 11:58pm PDT INSTAGRAM (@lesia_nikituk) on

Условиями участия в розыгрыше автомобиля Леся Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. Многие подписчики не могут поверить в то, что телеведущая так просто готова распрощаться с личной машиной, однако на странице, подписка на которую – главное условие розыгрыша, уже более 30 тысяч фолловеров.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет.

Смотрите видео о том, что украинцам все чаще приходят счастливые сообщение о выигрыше автомобиля:

Напомним, Святослав Вакарчук собирается устроить концерт группы "Океан Ельзи" ко Дню Киева.

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