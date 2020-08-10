Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Покойся с Богом": крестная сына Виктора Павлика показала фото с похорон

Сегодня, 09:00

Анжелика Рудницкая также рассказала, каким был Павел

В пятницу, 7 августа, ушел из жизни 21-летний сын украинского певица Виктора Павлика Павел.

На своей странице в Facebook Анжелика Рудницкая – певица и крестная мать Павла рассказала, каким был сын Павлика и показала фото с похорон.

"Наш мальчик был добрый, светлый, с хрупкой душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. До сих пор не верю, что его нет с нами. Видимо, он был слишком хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, который ранил его чувствительную душу. Чудо исцеления, о котором мы все молились, не произошло", – отметила Анжелика.

Похороны Павла Павлика
Похороны Павла Павлика
Фото: facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Также она призналась, что во время прощания услышала "послание", которое было адресовано самым близким.

"Я сегодня на прощании с Пашей очень прислушивалась к голосу внутри и услышала удивительное послание не для всех, а для самых дорогих. Еще более удивительно, что другая крестная мама Паши услышала то же самое. Теперь так важно, чтобы услышали те, кому оно адресовано. Аминь. Покойся с Богом, сынок!" – написала Рудницкая.

Напомним, Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом Умер сын Виктора Павлика: украинские звезды выразили соболезнования Виктор Павлик отреагировал на смерть сына: видео
Виктор Павлик Павел Павлик
Реклама

Новости партнеров

Наталья Могилевская удивила внешним видом
Наталья Могилевская удивила внешним видом
Сериал «Акварели»: о чем сериал
Сериал «Акварели»: о чем сериал
Ученые нашли антибиотик с уникальным двойным действием
Ученые нашли антибиотик с уникальным двойным действием
Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий
Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий

Популярные статьи

Вчера, 13:49Шоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Вчера, 08:37Техно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаСтиль

Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

7 августаШоу-бизнес

Романтический ужин и эксклюзивное украшение: что принц Гарри подарил Меган Маркл в день ее рождения

7 августаШоу-бизнес

Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на новость о смерти его сына

7 августаШоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

7 августаFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

7 августаШоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

7 августаАктуально

Изогнутый монитор Samsung – комфорт для глаз и удобство пользования

7 августаEvents

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Новости партнеров

В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала о свадьбе с вице-премьером
Ведущая ICTV Юлия Зорий рассказала о свадьбе с вице-премьером
Ирина Билык показала миру сыновей и невестку
Ирина Билык показала миру сыновей и невестку
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Названы продукты, которые ускоряют старение
Названы продукты, которые ускоряют старение

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять