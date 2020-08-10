"Покойся с Богом": крестная сына Виктора Павлика показала фото с похорон

Анжелика Рудницкая также рассказала, каким был Павел

В пятницу, 7 августа, ушел из жизни 21-летний сын украинского певица Виктора Павлика Павел.

На своей странице в Facebook Анжелика Рудницкая – певица и крестная мать Павла рассказала, каким был сын Павлика и показала фото с похорон.

"Наш мальчик был добрый, светлый, с хрупкой душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. До сих пор не верю, что его нет с нами. Видимо, он был слишком хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, который ранил его чувствительную душу. Чудо исцеления, о котором мы все молились, не произошло", – отметила Анжелика.

Похороны Павла Павлика Фото: facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Также она призналась, что во время прощания услышала "послание", которое было адресовано самым близким.

"Я сегодня на прощании с Пашей очень прислушивалась к голосу внутри и услышала удивительное послание не для всех, а для самых дорогих. Еще более удивительно, что другая крестная мама Паши услышала то же самое. Теперь так важно, чтобы услышали те, кому оно адресовано. Аминь. Покойся с Богом, сынок!" – написала Рудницкая.

Напомним, Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться