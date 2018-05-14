Полгода подготовки: Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского фестиваля

Регина призналась, что счастлива, что смогла стать частью знаменитого кинофестиваля

Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: AFP Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: AFP Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: AFP Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: AFP Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: AFP Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: AFP 1/6

11 мая, телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".

"Не смотря на то, что в прошлом году я уже шла по красной дорожке Каннского кинофестиваля, в этом году я волновалась не меньше. В прошлый раз я шла в составе большой делегации, в этом году я шла уже одна. Я готовилась полгода, искала подходящее платье, несколько часов укладки и макияжа, несколько часов нервов и переживаний, и все ради нескольких минут прохода. Когда я услышала, как на весь Каннский фестиваль объявили о том, что на красной ковровой дорожке появляется Регина Тодоренко и вышла из машины, мне начали кричать фотографы "Регина, посмотрите сюда", "Улыбнитесь нам", ко мне подходили брать автографы, со всех сторон снимали, показывали на огромном экране. Это просто незабываемые впечатления, которые невозможно описать словами. Я получила море удовольствия, я счастлива, что смогла стать частью этого знаменитого кинофестиваля. Кстати, перед тем, как выйти на красную дорожку, нужно пройти несколько фото-спотов: сначала для одних представителей, потом для других, потом сняться в видео, и только после всего сесть в машину, которая отвезет к ковровой дорожке. Но все это того стоит. Я надеюсь, что в следующем году мое появление на Каннском кинофестивале будет еще круче", – поделилась впечатлениями Регина.

Ведущая позировала в оригинальном наряде от бренда RASARIO.

""Платье-Cupcake", "платье-торт", "она толстая, нет, беременная", "что за тюль". Спасибо за поддержку, особенно тем, кто понял мою задумку и посмеялся вместе со мной. Хорошо, что у вас есть чувство юмора. В этом году я счастлива снова представлять lorealmakeup на CannesFilmFestival! Полгода подготовки, часы создания макияжа и прически, волнение, мокрые ладошки, запутанные в подол платья ножки – все это ради 1-ой минуты на торжественной ковровой дорожке, где на миг каждый может почувствовать себя звездой мирового уровня! Даже Золушка из поселка Котовского(г. Одесса)", – подписала кадр в эффектном платье звезда.

Напомним, для красной дорожки Канн Эмбер Херд выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino. Супермодель Ирина Шейк в отличие от Херд выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace. Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.