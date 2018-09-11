Полицейский, застреливший темнокожего подростка, угрожает Бейонсе

Сообщения с угрозами получил продюсер фильма об убийстве парня

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

В 2012 году население США взбудоражило убийство 17-летнего темнокожего подростка Трейвона Мартина, которого застрелил патрульный по имени Джордж Циммерман. Еще тогда миллионы людей вышли на митинги, так как патрульный был оправдан, ведь по его словам, ему пришлось выстрелить в Трейвона в целях самообороны. Многие обвиняли судей и самого Циммермана в расизме и заявляли, что если бы темнокожий патрульный застрелил бы белого парня, он бы сразу же получил срок.

Громкий скандал дошел и до внимания знаменитостей. Американская певица Бейонсе и ее супруг Джей Зи также присоединились к массовым протестам по всей стране.

По истории сняли документальный фильм и недавно продюсер киноленты "История Трейвона Мартина", получил от Циммермана сообщения злостного характера, в которых бывший полицейский называет Бейонсе и Джей Зи нецензурными выражениями, а также обещает "превратить их жизнь в ад", если те "еще раз появятся в его жизни". Также Джордж пообещал "запихнуть супругов в глотку аллигатора", передает The Blast.

Напомним, на концерте Бейонсе и Джей Зи к ним на сцену выбежал пьяный фанат.

Ранее Бейонсе без нарощенных волос и макияжа снялась для Vogue.