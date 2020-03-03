Полиграф ШарикоFF отнял детей у бывшей супруги: Полина Ололо раскрыла скандальные подробности

По словам девушки, у Сергея Пархоменко сложный характер

На прошлой неделе бывшая гражданская жена Сергея Пархоменко, известного как шоумен Полиграф ШарикоFF, Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее сыновей, Марка и Платона. Впервые на телевидении, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", девушка прокомментировала скандал вокруг их общих детей.

Отметим, по словам Полины, она уже целый месяц не видит и не общается с сыновьями. При этом сам Серега неоднократно рассказывал, что самостоятельно воспитывает своих детей, однако никогда не уточнял, где же их мать.

Полиграф ШарикоFF Фото: instagram.com/poligrafofficial

"И в какой-то момент он сам придумал, что будет давать интервью и говорить, что вот, я один воспитываю детей. Поднимаю один детей. Вот с какого-то момента – я вообще не поняла, когда мое существование закончилось. То есть, 10 лет с детьми провела в основном я. Нам помогали и бабушки, и дедушки – очень помогали. Но Сережа был направлен больше на развитие своей личности. В общем развивал свои проекты", – говорит Ололо.

По словам Полины, год назад Сергей Пархоменко забрал детей в месячный отпуск, но с отдыха к маме дети так и не вернулись. Тогда шоумен поставил Полину перед фактом, что дети год поживут с ним, потому что скучают и им не хватает мужского подхода в воспитании.

"Летом прошлого годам мы вели диалог о том, что он хотел забрать детей как раз для тренировок, для правильного питания, которое он себе представляет. То есть не было вообще никаких подозрительных ни намеков, ничего. Я со спокойной душой отправила детей. И через месяц они вернулись без вещей. А Сережа с разговором ко мне, вот таким не дружелюбным: "Все, я их хочу с собой забрать". Вот как забрать? То есть у меня это вообще не укладывалось в голове. Конечно же, я отказала сразу. На следующий день я отправила детей на тренировку, после которой они не вернулись домой. Он самовольно их забрал и увез", – вспоминает экс-жена Полиграфа ШарикоFF.

Полина Ололо комментирует скандал с экс-супругом. Смотрите видео:

Но уже месяц Полина не видела своих сыновей и не может выйти с ними на связь. Женщина заявила, что понятия не имеет, где ее дети. Ведь ни Сергей, ни его семья ничего ей не сообщают. Отметим, ранее дети признались матери, что отец применяет к ним жесткие методы воспитания.

"То, что наказания были такие – это я уже позже услышала от детей. Что "вот мы стояли на гречке". Что "папа меня мог поставить там в планку на людях, и знаешь, как мне было стыдно. Знаешь, как мне было больно". Вот такого плана. Дети не привыкли к наказаниям. Я им привыкла доносить все словесно – ну общаться с ними. Что такое наказать – они не понимают", – признается девушка.

Когда Полина узнала, что ее дети пересекли границу Крыма, сразу подумала, что они направились к родителям Сереги. Однако на сообщения и звонки экс-невестки они ответили резко, так и не сообщив местонахождения внуков.

"Когда мы узнали, что они прошли границу Крыма, конечно же, у меня первая мысль была, что они там – они у родителей, которые проживают в Крыму. На звонки не ответили мне, на сообщения гневно ответили. Но не сказали, дети с ними или не с ними – ничего не сказали", – утверждает Ололо.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

Сама Полина сейчас находится на грани нервного срыва. Она хоть и решилась вынести эту скандальную ситуацию на публику, боится реакции Сергея Пархоменко. Однако решительно настроена бороться за сыновей.

"Я никогда не могу предугадать его поведение потому что человек сложный. Эмоционально вспыльчив. Поэтому не всегда угадаешь, какое у него настроение. Даже я не могла разобраться за все это время на 100%. Были моменты, конечно, но я думаю, до этого не дойдет, чтобы я рассказывала подробности не очень хорошего характера", – интригует Полина.

Сам Сергей Пархоменко пока отказывается комментировать эту ситуацию, а "Зірковий шлях" готовит расширенное интервью его бывшей возлюбленной и матери детей – Полины Ололо.

Напомним, недавно Полина Ололо заявила, что Сергей Пархоменко пришел к ней домой ночью.

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