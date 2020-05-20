Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

Артисты официально расходятся после несколько лет брака

Знаменитостей накрыла не просто волна, а целое цунами разводов – 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков решили разойтись после шести лет брака. Согласно информации источника из близкого окружения артистки, вместе с фотографом она не живет уже несколько месяцев. Но пока бракоразводный процесс они еще не начали.

Более того, три недели назад Дмитрия уволили с должности генерального директора компании певицы, которая занимается ее концертной деятельностью. Напомним, что пара познакомилась в 2013 году и через год поженились. Через 5 лет Полина родила супругу дочь Мию.

Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием Фото: instagram.com/isxakov

Еще одна российская знаменитость – актриса Агата Муцениеце – официально развелась с актером Палом Прилучным. Артистка обвинили мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Пара воспитывает двох детей – 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии. По словам адвоката, Агата и Павел разводятся мирно, без судебных разбирательств.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: instagram.com/agataagata

Агата не раз признавалась, что чувства к актеру не прошли, но в какой-то момент они оба поняли, что их дороги расходятся.

Российская певица Лолита Милявская также получила официальное решение суда о разводе. Она и Дмитрий Иванов больше не являются супругами. Скандальный бракоразводный процесс длился почти 10 месяцев. Обе стороны обвиняли друг друга и подавали ходатайства, также суд отстрочили из-за коронавируса.

Но теперь Лолита получила долгожданный развод. Она не скрывала, что мечтала об этом давно, даже хотела от суда признать их брак фиктивным, чтобы Дмитрий не смог нажиться на ней.

Певица Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Напомним, как только суд отказал артистке в официальном расторжении брака, Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой.

В свою очередь тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность ко взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытый аккаунт на ее компьютере.

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