Полина Гагарина оказалась в эпицентре сильной грозы на Мальдивах

"Сын побелел от страха", – призналась артистка

Полина Гагарина. Фото: Instagram

Певица Полина Гагарина во время семейного отдыха оказалась в эпицентре сильной грозы. Артистка проводит отпуск на Мальдивах.

"Сегодня ночью была страшная гроза...страшная это мягко говоря...такого звука я не слышала никогда! Небеса разверзлись,не просто оборот речи, в этом случае, а в прямом! Сын побелел от страха, молния вспыхнула рядом с нашей виллой диким треском, а потом все повторилось несколько раз и ливанул дождь стеной. Когда ты посредине океана в маленьком домике на острове, ощущения абсолютно жуткие. Не спал весь отель...Только к вечеру дождь остановился, и все немного высунули носы. Прогноз впереди не утешительный и, видимо, в этот раз будет мало солнечных фотографий...но надежда, как говорится, умирает последней", – написала артистка.

В конце апреля 2017 Полина Гагарина стала мамой во второй раз.

Напомним, Полина Гагарина рассказала о том, как ей было непросто целоваться с известным шоуменом, актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым в их совместной картине.

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