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Полина Гагарина после 6 лет брака разводится с мужем – СМИ

Официально развод супруги еще не оформили

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

После громкого развода российской певицы Лолиты Милявской, в СМИ появилась информация о том, что ее коллега Полина Гагарина уходит от супруга. Российская певица после шести лет брака разводится с Дмитрием Исхаковым.

По информации Telegram-канал Super.ru, муж 33-летней певицы не стал отрицать расставание. Фотограф заявил, что официальный развод они с Полиной еще не начали оформлять.

Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием
Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием
Фото: instagram.com/isxakov

Интересно, что Исхаков был генеральным директором компании ООО "Полина Гагарина", но недавно его уволили с этой должности.

Напомним, что это уже второй брак Полины Гагариной. До этого певица развелась с отцом старшего сына, прожив с ним три года. Первый муж Гагариной, Петр Кислов, по ее словам, даже не платит алименты на сына.

Какие звездные разводы ошеломили фанатов, узнайте в сюжете:

Также недавно известная украинская модель Снежана Онопко прокомментировала свой развод с мужем-бизнесменом, который изменял ей и избивал на протяжении 10 лет. Более того, манекенщица обвинила супруга в том, что он насиловал ее.

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