Полина Гагарина снялась в клипе полностью обнаженной

Вчера, 11:30

Полина сумела показать боль, которую переживает ее героиня в песне

Полина Гагарина в клипе &quot;Обезоружена&quot;
Полина Гагарина в клипе "Обезоружена"

Певица Полина Гагарина представила новый клип на песню "Обезоружена". Это первая песня Гагариной, которою она записала после рождения дочери Мии в апреле 2017 года.

Съемки клипа на "Обезоружена" проходили осенью в Москве. Полина сумела показать боль, которую переживает ее героиня в песне.

Также Гагарина сумела удивить поклонников финалом, в котором она появилась полностью обнаженной. Певица находится в прекрасной форме. 

Ранее Полина Гагарина похвасталась стройными ножками в ультракоротком черном наряде. Для концерта Эмина известная певица выбрала мини-платье с прозрачными вставками от Alexandre Vauthier. Гагарина после рождения второго ребенка быстро вернулась к работе и привычному темпу жизни. 

Напомним, Гагарина записала видеоролик своей тренировки и ответила на вопросы о похудения. По словам Полины Гагариной, за время второй беременности она набрала 25 килограммов, а восстановилась через три месяца.  
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Источник:

"Сегодня"

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