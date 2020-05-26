Полина Ололо вызвала полицию после встречи с рэпером Серегой: видео

Бывшая супруга исполнителя не может увидеть своих детей

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо после первой встречи с сыном Платоном решила вновь увидеться с детьми. Однако на этот раз все закончилось полицией.

Напомним, что в начале 2020 года бывшая супруга известного рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Она не знала, где находились мальчики, и не имела возможности общаться с ними даже по телефону.

Бывшая супруга Сереги Полина Ололо Фото: instagram.com/polina_lola

Как известно, старший сын Полины – Марк отказался с ней встретиться, потому на следующий день она снова приехала в гостиницу, где сейчас ее бывший муж Серега находится с детьми. Сегодня в Instagram Ололо поделилась информацией о встрече и опубликовала короткое видео.

"На пороге отеля, где живут мои дети, мы лоб в лоб встретились с самим господином Пархоменко! Сергей закрыл дверь у нас перед носом", – написала она.

Не сумев встретиться с детьми женщина вынуждена была вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. При этом, по ее словам, Серега давать показания сотруднику милиции отказался.

INSTAGRAM





Ололо подчеркнула, что музыкант изменился и стал не таким, как был прежде.



"Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки он заставлял нас поехать. Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет некогда близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришел охранник и попросил нас покинуть отель, в котором находятся мои малолетние дети", – поделилась Полина.

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