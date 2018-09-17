Получившая травму Слава Каминская показала танцы, с которыми так и не вышла на паркет

Артистка поделилась с поклонниками видео репетиций с Игорем Кузьменко

Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка поп-группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская так и не вышла на паркет "Танцев со звездами". А все из-за того, что во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами" она получила серьезную травму спины. По словам певицы, Слава неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль. После госпитализации врачи запретили ей танцевать несколько недель, что привело к дисквалификации пары Славы Каминской и Игоря Кузьменко в проекте.

Похоже, что артистка тоскует по паркету и грустит, что так и не удалось показать все, чему она научилась за период подготовки к шоу. Так, на своей странице в Instargam певица разместила несколько видео с репетиций, где выполняет не самые легкие поддержки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 16 Вер 2018 р. о 12:21 PDT

"Сегодня все посты в моем Инста будут тематическими. Материала в телефоне куча. Он уже, откровенно говоря, устарел. А потом будет вообще не в тему", – подписала видеоролики Каминская.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 16 Вер 2018 р. о 9:22 PDT

Напомним, Слава Каминская написала трогательный пост после ухода из проекта "Танцы со звездами", где пообещала что будет удивлять если не танцами, то песнями.