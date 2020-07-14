Полуобнаженная Алессандра Амбросио позировала на велосипеде в парке: откровенные фото

Супермодель снялась в рекламе собственного бренда

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио, которая поразила красотой в "летящем" платье на Каннском кинофестивале-2019, опубликовала серию эффектных фотографий. На снимках супермодель позировала в откровенном наряде и продемонстрировала потрясающие формы

39-летняя знаменитость появилась в кадре в синем бикини своего бренда GAL Floripa, накинув на шею полотенце, которое прикрывало ее обнаженную грудь. Алессандра Амбросио позировала, облокотившись на винтажный велосипед. Летняя фотосессия прошла недалеко от Лос-Анджелеса в городе Санта-Моника.

На другой фотографии Амбросио показала стройные ножки и изящную спину. Новые публикации модели собрали более двухсот тысяч лайков.

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