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Полуобнаженная Белла Хадид стала героиней необычной фотосессии

Модель украсила обложку американского журнала POP

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

21-летняя американская супермодель Белла Хадид пользуется большим спросом у дизайнеров и модных фотографов. Девушка часто украшает обложки самых модных изданий и снимается в необычных образах в стильных фотосессиях.

На этот раз Хадид приняла участие в необычной фотосессии. Модель поместили в прозрачный куб, где она в ярких нарядах позировала фотографу.

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Известно, что подобные фото появились в журнале POP, обложку которого украсила Белла.

Кроме куба для модели был выбран чувственный образ. Белла позировали топлес, прикрываясь тканью и одеялом.

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Белла Хадид
Фото: instagram.com/thepopmag
 

Известно, что выпуск с Беллой на обложке выйдет в сентябре.

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Белла Хадид
Фото: instagram.com/thepopmag
 

Автором съемки выступила фотограф Шарлотта Уэльс.

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Белла Хадид
Фото: instagram.com/thepopmag
 

Напомним, Белла Хадид в коротких шортиках похвасталась стройными ногами

Ранее Белла Хадид показала идеальную фигуру на отдыхе в Монако Модель позировала перед объективом камеры в белой прозрачной майке. Знаменитость загадочно смотрела на закат.

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Источник: "Сегодня"
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