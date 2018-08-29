Полуобнаженная Белла Хадид стала героиней необычной фотосессии
Модель украсила обложку американского журнала POP
21-летняя американская супермодель Белла Хадид пользуется большим спросом у дизайнеров и модных фотографов. Девушка часто украшает обложки самых модных изданий и снимается в необычных образах в стильных фотосессиях.
На этот раз Хадид приняла участие в необычной фотосессии. Модель поместили в прозрачный куб, где она в ярких нарядах позировала фотографу.
Известно, что подобные фото появились в журнале POP, обложку которого украсила Белла.
Кроме куба для модели был выбран чувственный образ. Белла позировали топлес, прикрываясь тканью и одеялом.
Известно, что выпуск с Беллой на обложке выйдет в сентябре.
Автором съемки выступила фотограф Шарлотта Уэльс.
Напомним, Белла Хадид в коротких шортиках похвасталась стройными ногами.
Ранее Белла Хадид показала идеальную фигуру на отдыхе в Монако. Модель позировала перед объективом камеры в белой прозрачной майке. Знаменитость загадочно смотрела на закат.