Полякова, Джамала, Анатолий Анатолич: кто из звезд сильно болел в детстве

Как украинские знаменитости смогли справиться с сильными недугами

Стафилококк, скарлатина и тяжелый кашель – эти и другие болезни преследовали в детстве наших знаменитостей. О том, как смогли преодолеть недуг – они искренне поделились с программой "Зірковий шлях".

Почти все детство Алены Винницкой проходило по маршруту "больница-санаторий", ведь она родилась со сложной болезнью.

Телеведущая Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Даже мама меня рожала в инфекционном отделении. У меня был стафилококк. Это страшная болезнь, даже смертельная в некоторых случаях", – рассказывает телеведущая.

Алена болела в течение первых трех лет жизни, и страдала от осложнений до 11 класса. "Конечно все меньше и меньше, но все равно у меня при осмотрах регулярно что-то находили. И поэтому отправляли меня в санаторий", – рассказала она.

Но несмотря на все это, Винницкая даже рада, что свое детство провела в больнице. Говорит, благодаря процедурам, которые она тогда пережила, теперь болеет нечасто.

"Не делайте мне больно, я вам песенку спою" – так умоляла маленькая Джамала, когда в очередной раз попадала в руки врачей. В шесть лет будущую звезду начал донимать отит. Это воспаление уха, которое могло привести к потере слуха.

Певица Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Не помню как, но врач вылечил меня – перестали болеть уши и уменьшились ангины", – говорит певица.

Однако, это не все болезни, которые преследовали Джамалу. Она с ужасом вспоминает, как в 18 лет заболела скарлатиной – острое инфекционное заболевание, которое поражает горло.

"Меня положили в инфекционную больницу, на 40-дневный карантин! С сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Это было очень трудно, а еще я очень переживала, что пропускаю занятия по вокалу", – поделилась артистка.

К счастью болезнь прошла без осложнений.

Проблемы со здоровьем в детстве были у ведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича – он чуть не умер.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Это были проблемы с бронхами постоянные, кашель был бесконечен. Я помню, как мне делали какие-то и переливания крови. Мне что только не делали, чтобы я мог нормально дышать, без кашля", – говорит он.

Спустя годы все детские пытки дали свои положительные результаты. Ведущий теперь может не только свободно дышать, но и преодолевать чемпионские марафоны по бегу.

Злата Огневич родилась в холодном северном Мурманске. Ангины, антибиотики и врачи – такие воспоминания у певицы о своем детстве.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я часто болела: то ангины, то насморк с кровью, постоянно на антибиотиках и капельницах, из одной больницы в другую", – вспоминает девушка.

Так продолжалось, пока мама не уговорила отца переехать в теплые края, и семья отправилась в Крым. Там Злата наконец смогла дышать свободно и избавиться от всех болезней.

Оля Полякова – самая откровенная среди украинских звезд. Она с легкостью рассказала всем о своих проблемах со здоровьем, которые не давали ей покоя в детстве.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба

"У меня был энурез (недержание мочи – прим. ред.). И это было так ужасно, потому что я не могла ночевать у подружек", – призналась певица.

До 14 лет девушка пыталась побороть болезнь. Кстати, с чем был связан недуг, Полякова не уточнила. Но хорошо, что все прошло и Оля не жалеет, что решилась на такие откровения.

"Я призналась. А что? У многих ведь такая проблема. Пусть никто не думают, что они такие одни", – сказала певица.

Больше откровений о болезнях украинских звезд смотрите в сюжете:

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