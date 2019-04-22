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Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

Девочка в стильном наряде прогулялась по Нью-Йорку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:20
Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

Знаменитый голливудский актер Том Круз и его экс-супруга Кэти Холмс развелись уже несколько лет назад. С тех пор их общая дочь Сури, которая с детства была признана "законодательницей стиля", осталась жить с мамой. С ранних лет Сури нравилось выбирать себе наряды и сочетать разную одежду. Девочка немного подросла и, кажется, любовь к моде у нее не прошла.

Несколько дней назад Сури отпраздновала свое 13-летие. Благодаря свежим фото девочки, сделанным во время ее прогулки по Нью-Йорку, можно убедиться, что она заметно подросла и стала еще больше похожей на своего знаменитого отца. Стоит отметить, что некоторые пользователи сети утверждают обратное: Сури – копия мать.

Сури Круз
Фото: Instagram
Сури Круз
Фото: Instagram
Сури Круз
Фото: Instagram
Сури Круз
Фото: Instagram
Сури Круз
Фото: Instagram
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Для прогулки 13-летняя Сури выбрала яркое коралловое пальто, белые бриджи с цветочным принтом, кеды в тон пальто и золотистую сумочку. Несколько прядей волос девочка заколола назад. Также стоит отметить, что Сури выбрала помаду в тон своему наряду. 

Напомним, Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их приемного сына

Ранее старшая приемная дочь Тома Круза рассказала о саентологии.

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Источник: Сегодня
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