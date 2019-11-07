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Новая избранница Киану Ривза помогла ему пережить смерть экс-возлюбленной – СМИ

Звезда "Матрицы" после личной трагедии снова влюбился

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Киану Ривз с художницей Александрой Гранте
Киану Ривз с художницей Александрой Гранте
Фото: AFP

После трагических событий в жизни известного актера – потери ребенка и гибели возлюбленной в авиакатастрофе – Киану Ривза, кажется, наконец-то обрел счастье. Недавно кинозвезду заметили на гала-вечере Art + Film в Лос-Анджелесе в обществе известной художницы Александры Гранте. Звезды, держась за руки, с удовольствием позировали перед камерами фотографов, но официального заявления касательно их отношений не делали.

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Однако друзья Ривза решили прояснить ситуацию и подробно рассказали о том, как сложились романтические отношения между звездами. Оказывается, что пара знакома уже несколько лет. Поначалу Киану и Александра дружили и поддерживали друг друга, но в какой-то момент отношения переросли в любовные.

"Она религиозная, отзывчивая и добрая. Именно эти качества и помогли ей завоевать доверие и любовь Киану", – рассказал близкий к актеру источник изданию Life&Style Weekly.

Также сообщается, что Киану Ривз впервые рассказал своей новой возлюбленной о боли, которую он пережил после смерти ребенка и любимой. Но такие откровения со стороны звезды фильма "Матрица" только укрепили в паре доверие. Ко всему, актер освободился от статуса отшельника и теперь все чаще появляется на светских мероприятиях. Вероятно, чувства актера к 48-летней художнице настолько сильные, что он не хочет с ней расставаться ни на день. Даже во время мирового турне Киану Ривза Александра сопровождала его.

Голливудский актер с художницей на гала-вечере
Голливудский актер с художницей на гала-вечере
Фото: Getty Images

"Он так долго находился в таком подавленном состоянии, но позитивный настрой и поддержка Александры помогли ему изменить свою жизнь. Некоторые люди говорят, что она не только завоевала его сердце, но и спасла. Они проводят много времени вместе. Когда Киану ездил по миру с промотуром фильма "Джон Уик 3", она путешествовала вместе с ним. Когда он уезжает на съемки, они очень скучают друг по другу", – рассказали инсайдеры.

Напомним, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

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