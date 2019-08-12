Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Таисия Повалий порадовала фанатов новым фото с отдыха

Украинская певца отдыхает в Испании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий, которая недавно анонсировала осенний концерт в Киеве, редко делится со своими подписчиками в Instagram снимками и не посвящает в детали своей личной жизни. 

Также смотрите в видео: Олег Винник показал себя в молодости:

Но как же тяжело устоять и не похвастаться хорошим отдыхом! Оказывается, украинская певица отправилась в отпуск на лазурный берег Испании. Судя по опубликованному снимку, Таисия Повалий отдохнула на славу и даже помолодела. Многие поклонники сначала не узнали артистку и отметили, что в свои 54 года Таисия выглядит намного моложе. 

Таисия Повалий в Испании
Таисия Повалий в Испании
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Сама артистка призналась, что получила удовольствие от испанской природы и теперь возвращается в Киев работать, по всей видимости, Повалий ждет подготовка к концерту.

"Ой, как быстро летит время в отпуске. Как будто только вчера прилетели! Я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею... До скорой встречи!" – написала артистка под фото. 

Ранее мы также писали, что Таисия Повалий получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дворец "Украина" не получал информации о концерте Таисии Повалий Кто из украинских звезд получил награду "Золотой граммофон" в Москве В Раде предложили лишить Лорак, Лободу и Козловского званий "Народных артистов Украины"
отпуск шоу-бизнес певица Таисия Повалий
Реклама

Новости партнеров

Заедать стресс сладким можно
Заедать стресс сладким можно
Бег и кофе: можно ли их совмещать
Бег и кофе: можно ли их совмещать
Сын Бари Алибасова сбежал с 20 млн рублей
Сын Бари Алибасова сбежал с 20 млн рублей
Токарева похоронили в Москве на Калитниковском кладбище
Токарева похоронили в Москве на Калитниковском кладбище

Популярные статьи

Сегодня, 07:57Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 12:44Шоу-бизнес

Девушка Виктора Павлика резко высказалась о своих отношениях

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

9 августаFun

Курьезное видео: какая жидкость сильнее всего привлекает акул

9 августаШоу-бизнес

Не по-королевски! Дочь Кейт Миддлтон насмешила дерзким жестом: видео

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

9 августаШоу-бизнес

Обнаженная и с усами: Эмили Ратаковски предстала в неожиданном образе

Новости партнеров

Медики назвали самые
Медики назвали самые "вредные" каши
Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Косметолог рассказала, как алкоголь влияет на кожу лица
Косметолог рассказала, как алкоголь влияет на кожу лица
Бьянка: нельзя прощать мужчине, что он лентяй и лодырь
Бьянка: нельзя прощать мужчине, что он лентяй и лодырь
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Семь видов продуктов, которые делают кожу красивее
Семь видов продуктов, которые делают кожу красивее
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Убийца MacBook Air? Ну такое
Убийца MacBook Air? Ну такое