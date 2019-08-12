Таисия Повалий порадовала фанатов новым фото с отдыха

Украинская певца отдыхает в Испании

Таисия Повалий Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий, которая недавно анонсировала осенний концерт в Киеве, редко делится со своими подписчиками в Instagram снимками и не посвящает в детали своей личной жизни.

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Но как же тяжело устоять и не похвастаться хорошим отдыхом! Оказывается, украинская певица отправилась в отпуск на лазурный берег Испании. Судя по опубликованному снимку, Таисия Повалий отдохнула на славу и даже помолодела. Многие поклонники сначала не узнали артистку и отметили, что в свои 54 года Таисия выглядит намного моложе.

Таисия Повалий в Испании Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Сама артистка призналась, что получила удовольствие от испанской природы и теперь возвращается в Киев работать, по всей видимости, Повалий ждет подготовка к концерту.

"Ой, как быстро летит время в отпуске. Как будто только вчера прилетели! Я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею... До скорой встречи!" – написала артистка под фото.

Ранее мы также писали, что Таисия Повалий получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске.

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