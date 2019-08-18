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Попались! ТОП-5 звезд с фейковыми подписчиками в Instagram

Список возглавили Эллен Дедженерес, Кортни Кардашьян и Тейлор Свифт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Эллен Дедженерес
Эллен Дедженерес
Фото: Getty Images

Вслед за списком самых богатых селебрити в Instagram, опубликовал рейтинг количества фейковых подписчиков в соцсети у знаменитостей. Аналитики агентства International Creative Management Partners обработали почти 100 самых популярных звездных пользователей и узнали, кто из селебрити имеет наибольшее количество insta-ботов в подписках.

Смотрите, какая певица получила звание королевы Instagram:

Так, лидером ТОПа стала ведущая Эллен Дедженерес – из 79,5 млн фолловеров 49% являются фейки.

INSTAGRAM

На втором месте расположился коллектив BTS. На аккаунт южнокорейской группы подписаны более 20 млн фолловеров, но 47% из них – это боты.

INSTAGRAM

Третье место разделили между собой Кортни Кардашьян, Тейлор Свифт и Ариана Гранде. У всех троих 46% подписчиков составляют фейковые аккаунты.

INSTAGRAM

Далее в списке идут Майли Сайрус и Дженнифер Лопес с 45% ботов в Instagram.

INSTAGRAM

Певица Кэти Перри из 84,4 млн фолловеров собрала 44% фейков.

INSTAGRAM

Ранее мы писали о том, как украинские звезды справляются с хейтерами в сети.

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