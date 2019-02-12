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Поправилась? Селена Гомес показала фигуру в бикини на девичнике у подруги

После длительного перерыва Гомес стала активно публиковать фото в соцсетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:49
Селена Гомес Фото6 instagram.com/selenagomez
Селена Гомес Фото6 instagram.com/selenagomez

Популярная американская певица Селена Гомес, которая из-за нервного срыва недавно брала паузу в соцсетях, стала снова радовать поклонников новыми снимками в сети. Артиста разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг. "Отпраздновали приближающуюся свадьбу моей лучшей подруги! Будущая Миссис Лопес", – подписала фото Селена. 

Селена Гомес на девичнике у подруги
Фото: instagram.com/selenagomez
Селена Гомес на девичнике у подруги
Фото: instagram.com/selenagomez
Селена Гомес на девичнике у подруги
Фото: instagram.com/selenagomez
Селена Гомес на девичнике у подруги
Фото: instagram.com/selenagomez
Селена Гомес на девичнике у подруги
Фото: instagram.com/selenagomez
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В комментариях подписчики Селены отметили, что артистка заметно поправилась, но это наоборот ей к лицу: "Мне нравится твое тело! Тебе хорошо в таком весе", "Поправилась? Отлично выглядишь", "Ты выглядишь здоровой в таком весе", "Селена, ты выглядишь лучше, чем когда-либо", "Тело выглядит невероятно". "Выглядишь красивой и счастливой".

Ранее мы сообщали, что Селена Гомес в своем микроблоге рассказала о новой песне под названием Anxiety ("Тревога"), в которой речь идет о депрессии, что ей пришлось пережить.Сингл Селена Гомес представила со своей подругой, 25-летней Джулией Майклз. Об этом артистка рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, 26-летняя певица Селена Гомес в декабре 2018 года была госпитализирована в психиатрическую лечебницу. Причиной этому стал эмоциональный срыв.

Неужели Селена Гомес увеличила грудь? Смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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