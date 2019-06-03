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Популярная американская певица подала на развод

Певица Ферги официально подала документы в суд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Певица Ферги
Певица Ферги
Фото: Getty Images

После 8 лет совместной жизни знаменитая американская певица Ферги официально решилась на развод с актером Джошем Дюамелем. Певица подала документы на расторжение брака спустя два когда после того, как супруги решили разойтись. 

Как женщины наживаются на разводах с известными мужчинами? Детали в видео:

Как информирует издание People, 44-летняя Ферги отправила необходимые документы в суд калифорнийского города Пасадина. Отметим, что Ферги и Джош были знакомы пять лет и 10 января 2009 года сыграли свадьбу. У супругов есть пятилетний сын Аксл Джек. Звездные родители после разрыва сохранили дружеские отношения и многие их поклонники все же надеялись на примирение. 

Джош Дюамель в 2018 году даже встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, но у них ничего не получилось и экс-супруг солистки Black Eyed Peas разорвал отношения. 

Напомним, что знаменитая британская певица Адель, которая официально развелась со своим супругом и отцом ее ребенка - Саймоном Коннекки, купила себе роскошный дом за 10 миллионов долларов. Еще бы! Может себе позволить, ведь артистка признана самой богатой певицей Великобритании, которым до 30 лет. 

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Источник: People
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