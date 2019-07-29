Миллионеры по лайкам: как украинские звезды справляются с хейтерами

Артистки научились со временем пропускать негатив

Успех звезды давно измеряется не только количеством хитов или нулями в гонорарах. Армия подписчиков в социальных сетях – на данный момент главный показатель популярности. Кто из артистов читает комментарии фанатов в социальных сетях лично, а не доверяет это менеджеру? Як известные и успешные звезды реагируют на оскорбительные комментарии?

Многие украинские исполнители блокируют таких подписчиков, а есть и те, кто вовсе не общается с хейтерами. За них это делают менеджеры и личные помощники. Но, к примеру, украинский певец Олег Винник считает, что артисту общаться с поклонниками лично – необходимо.

"Так нельзя, чтобы люди писали тебе комментарии, а ты их не видел или, чтобы за тебя делали это другие люди. Честно скажу, что это нелегко (читать негативные комментарии, – ред.). Я часто пересматривают комментарии в Instagram ночью", – рассказывает певец.

Амадор Лопес и Олег Серафин из группы Rumbero's стараются отвечать на все комментарии. Олег с легкостью припоминает, какое фото его подписчикам понравилось более всего.

"То фото, где я в одном из отелей был уборщиком – топлес. В одном полотенце сразу вышел из номера и с телегой убирал номера на Крите", – вспоминает артист.

А вот певица Алеша от социальных сетей не в восторге.

"Для меня это очень тяжело всегда делать какой-то контент, чтобы наполнять Instagram или Facebook. Если бы моя воля, я бы удалилась со всех социальных сетей", – откровенно призналась звезда.

Макс Барских называет соцсети "разрушителями времени". Именно поэтому он пытается меньше проводить времени там.

"Когда ты погружаешься в них, ты теряешь и тратишь свое драгоценное время. У меня может появится три фотографии на день, а потом месяц ничего не появляться", – говорит музыкант.

Что касается негативным комментариев, то многие просто не обращают на них внимания и стараются не пропускать через себя. Как, например, делает это юная певица Мишель Андраде: "Иногда к ним нужно правильно относиться. Там есть и хейтеры и негатив. Иногда тебя это сбивает".

А вот Ольга Цибульская провела собственный эксперимент, специально опубликовав в соцсети откровенное фото.

"Я выставила фото, под которым было почти 1000 комментариев – плохих и хороших. Я потом им (подписчикам, – ред.) написала, с чем артист сталкивается не только на сцене. Это разные эмоции от людей! И если ты это принимаешь, то должен идти до конца", – рассказывает Оля.

Скриншот из соцсети

DZIDZIO считает, что на негативные комментарии обращать внимания не стоит: "Я комментарии читаю, читал и буду читать. Обращаю внимание на все, но не всегда, потому что есть неадекватные люди. Ко всему, Потап, который часто страдает от критики, полностью согласен с коллегой – иногда нужно махнуть рукой на негатив.

Надя Дорофеева пропускает обиды сквозь уши, ведь социальные сети помогают ей собирать деньги на лечение больных детей.

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