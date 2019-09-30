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Популярную группу "Время и Стекло" увековечат на "Площади звезд"

В первый день октября на знаменитой "Площади звезд" появится звезда популярной группе "Время и Стекло"

Этой осенью на знаменитой "Площади звезд" зажгут несколько новых звезд кумирам миллионов украинцев – в октябре известным актрисам театра и кино Ирме Витовской и Ларисе Кадочниковой, а в ноябре – звездам спорта, имена которых пока организаторы держат в тайне. Ну а в первый день октября организаторы готовятся к масштабному мероприятию – вручению звезды популярной группе "Время и Стекло".

Проект "Врема и Стекло" был основан в 2010 году под руководством Алексея Потапенко (Потап) совместно с партнером продюсерского центра "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой. В состав группы вошли Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева. Премьера первого клипа группы "Так выпала Карта" состоялась 17 ноября 2010 года. Уже 10 дней спустя ролик попал на 5-е место по количеству просмотров на YouTube в рубрике "Мировые музыканты". Затем последовали новые песни, альбомы, участие в телевизионных развлекательных программах, концертные туры.

Сегодня группу "Время и Стекло" без преувеличения можно назвать самой успешной поп-группой в стране. За 9 лет существования ребята стали главным трендсеттерами и хитмейкерами современного шоу-бизнеса и создали свой музыкальный стиль. Их музыка популяризирует Украину по всему миру: песни группы звучат на топовых мировых радиостанциях, а клипы устанавливают многомиллионные рекорды на YouTube. видео на хит "Время и Стекло" – "Имя 505" собрало более 225 миллионов просмотров!

Их масштабные концертные туры "Имя 505", "На Стиле" охватили сотни городов и десятки стран и завершились грандиозными шоу в Киеве. Сейчас ребята готовятся к сольному шоу "Время и Стекло", который пройдет 5 октября во Дворце Спорта, идет подготовка всеукраинского тура VISLOVO. Своим примером Надя Дорофеева и Позитив вдохновляют юных артистов – с 2017 года они выступают в роли наставников рейтингового вокального проекта "Голос. Дети". Ежегодно группа получает премии и награды от самых престижных музыкальных премий.

"Мы отслеживаем звезд спорта, кино, шоу-бизнеса, смотрим на тенденцию их популярности, с оглядкой в том числе на их моральные устои, общественные принципы, те примеры, что они подают. Выбираем безоговорочных авторитетов, которые могут быть примером нашей молодежи", – поделился секретом отбора звезд Александр Соколинский, один из организоторов проекта "Площадь звезд".

В этот день в честь исполнителей будет вмонтирована звезда на "Площади звезд". Сама церемония обещает быть нескучной и, как всегда, масштабной, так как звезды, которых отметят в этот день, несмотря на свой молодой возраст, очень популярны среди украинской молодежи. Так как виновники торжества будут присутствовать на закладке звезды лично, то их фаны и гости ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится "Площадь звезд", смогут поздравить кумиров с признанием, пообщаться с ними, поучаствовать в конкурсах, сделать фото на память. Ну а всем почитателям группы можно будет узнать о ней больше с помощью QR кода, высеченного в звезде на Площади.

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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