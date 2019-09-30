Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Спецпроект

Популярную группу "Время и Стекло" увековечат на "Площади звезд"

В первый день октября на знаменитой "Площади звезд" появится звезда популярной группе "Время и Стекло"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47

Этой осенью на знаменитой "Площади звезд" зажгут несколько новых звезд кумирам миллионов украинцев – в октябре известным актрисам театра и кино Ирме Витовской и Ларисе Кадочниковой, а в ноябре – звездам спорта, имена которых пока организаторы держат в тайне. Ну а в первый день октября организаторы готовятся к масштабному мероприятию – вручению звезды популярной группе "Время и Стекло".

Проект "Врема и Стекло" был основан в 2010 году под руководством Алексея Потапенко (Потап) совместно с партнером продюсерского центра "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой. В состав группы вошли Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева. Премьера первого клипа группы "Так выпала Карта" состоялась 17 ноября 2010 года. Уже 10 дней спустя ролик попал на 5-е место по количеству просмотров на YouTube в рубрике "Мировые музыканты". Затем последовали новые песни, альбомы, участие в телевизионных развлекательных программах, концертные туры.

Сегодня группу "Время и Стекло" без преувеличения можно назвать самой успешной поп-группой в стране. За 9 лет существования ребята стали главным трендсеттерами и хитмейкерами современного шоу-бизнеса и создали свой музыкальный стиль. Их музыка популяризирует Украину по всему миру: песни группы звучат на топовых мировых радиостанциях, а клипы устанавливают многомиллионные рекорды на YouTube. видео на хит "Время и Стекло" – "Имя 505" собрало более 225 миллионов просмотров!

Их масштабные концертные туры "Имя 505", "На Стиле" охватили сотни городов и десятки стран и завершились грандиозными шоу в Киеве. Сейчас ребята готовятся к сольному шоу "Время и Стекло", который пройдет 5 октября во Дворце Спорта, идет подготовка всеукраинского тура VISLOVO. Своим примером Надя Дорофеева и Позитив вдохновляют юных артистов – с 2017 года они выступают в роли наставников рейтингового вокального проекта "Голос. Дети". Ежегодно группа получает премии и награды от самых престижных музыкальных премий.

"Мы отслеживаем звезд спорта, кино, шоу-бизнеса, смотрим на тенденцию их популярности, с оглядкой в том числе на их моральные устои, общественные принципы, те примеры, что они подают. Выбираем безоговорочных авторитетов, которые могут быть примером нашей молодежи", – поделился секретом отбора звезд Александр Соколинский, один из организоторов проекта "Площадь звезд".

В этот день в честь исполнителей будет вмонтирована звезда на "Площади звезд". Сама церемония обещает быть нескучной и, как всегда, масштабной, так как звезды, которых отметят в этот день, несмотря на свой молодой возраст, очень популярны среди украинской молодежи. Так как виновники торжества будут присутствовать на закладке звезды лично, то их фаны и гости ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится "Площадь звезд", смогут поздравить кумиров с признанием, пообщаться с ними, поучаствовать в конкурсах, сделать фото на память. Ну а всем почитателям группы можно будет узнать о ней больше с помощью QR кода, высеченного в звезде на Площади.

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

звезды ТРЦ Gulliver Площадь звезд
Реклама

Новости партнеров

Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу

Популярные статьи

Сегодня, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram
Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов