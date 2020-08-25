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Порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа и выиграла дело

Сегодня, 13:30

Звезда отсудила у президента США 44 тысячи долларов

41-летняя американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) подала в суд на Дональда Трампа. Калифорнийский суд обязал президента США оплатить порнозвезде судебные издержки в сумме 44 тысячи долларов. Об этом сообщает USA Today.

В 2016 году Сторми Дэниелс заключила с Дональдом Трампом сделку о том, что она не будет разглашать информацию об интимных отношениях с ним. Спустя два года она подала иск в суд с требованием признать вышеупомянутое соглашение недействительным.

Актриса Сторми Дэниелс
Актриса Сторми Дэниелс
Фото: Getty Images

Тогда же СМИ писали, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за то, что она согласилась подписать соглашение о молчании.

Сам Дональд Трамп отрицает любую связь со Сторми Дэниелс, однако признал, что компенсировал своему экс-адвокату сумму, которую тот передал актрисе.

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Сторми Дэниелс прославилась после того, как публично рассказала об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Она заявила, что в 2006 году у нее было свидание с Трампом в гостиничном номере. Женщина уверяет, что они вступили в интимную связь, а после общались еще несколько лет.

Отметим, что Дональд Трамп состоит в браке с Меланией Трамп с 2005 года. У них есть общий сын Бэррон Уильям.

Пост президента США Трамп занимает с января 2017 года.

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Ранее сообщалось, что журналистка FOX News обвинила Дональда Трампа в домогательстве.

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