"Поругалась с модельером?" Ани Лорак раскритиковали за неудачный наряд

По словам подписчиков певицы, платье деформировало ее фигуру

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

В Сочи сейчас проходит междунардный музыкальный конкурс "Новая волна", одной из членов жюри которого стала Ани Лорак. Каждый день певица меняет наряды. По мнению многочисленной аудитории ее подписчиков, некоторые платья сидят на Каролине идеально, другие – наоборот портят фигуру.

На этот раз на Ани Лорак обрушился шквал критики из-за платья, которое она надела для выхода на красную дорожку. Артистка позировала в коротком платье, открывающим ее стройные ноги, но, по мнению подписчиков певицы, верх наряда неудачно деформировал ее плечи, которые стали визуально больше и шире, чем есть на самом деле.

Ани Лорак Фото:Instagram/anilorak

"Ужас, как такое можно надеть??? Не идет. Вы поругались с модельером? В последнее время одежда что ни платье, все мимо", "При всем уважении к Лорак вкуса у нее никогда не было. Ей нужно учиться элегантности. А лесть бездумная меня удивляет", "Что у неё за платье??Кто их шьёт вообще?!!!Пусть не шьют больше ничего! Просто ужас!", "Я очень люблю вас Каролина, но платье правда не для вас", "Огромные плечи не идут такой хрупкой девушке", – написали подписчика Каролины.

Напомним, стало известно, сколько Ани Лорак будет платить за обучение дочери. Кроме того, мы сообщали, что муж Ани Лорак публично попросил прощения и показал семейное фото.