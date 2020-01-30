Послание из прошлого: в Сети опубликовали письмо принцессы Дианы своим сыновьям

Бывший дворецкий леди Ди передал редкое послание

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри Фото: Getty Images

Бывший дворецкий погибшей принцессы Дианы поделился ранее не опубликованным письмом, которое было адресовано принцам Гарри и Уильяму. Пол Баррел заявил, что послание королевским детям принцесса Диана написала от руки за год до своей трагической смерти.

Свадебный поцелуй принца Чарльза и принцессы Дианы признали самым романтичным. Детали в сюжете:

На своей официальной странице в Instagram Пол Баррел опубликовал содержание письма, приложив к нему снимок принцессы Дианы, которая позирует вместе с маленькими принцами Гарри и Уильямом.

"Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность", — говорится в письме.

Пол Баррел пояснил, почему он раньше не рассказывал о письме. По его словам, ему захотелось обнародовать послание принцессы Дианы именно в тот момент, когда ее сын – принц Гарри – решился начать жизнь с чистого листа и отделиться от королевской семьи вместе со своей супругой Меган Маркл.

Напомним, что недавно известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

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