"Крепко обнялись": принц Гарри в Лондоне тайно встретился с экс-возлюбленной – СМИ

Внук королевы устроил прощальную вечеринку

Наследник британского престола принц Гарри сразу же после отъезда супруги Меган Маркл в Канаду тайно встретился со своей бывшей возлюбленной. Оказывается, что перед своим отъездом из Лондона внук королевы устроил тайную прощальную вечеринку, куда позвал своих друзей. Отметим, что на данный момент супруги находятся в самоизоляции в Канаде.

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Как сообщает издание The Sun, вечеринка прошла в Лондоне, где принцу Гарри удалось пообщаться со своей бывшей возлюбленной Челси Дэви. Последний раз они виделись на свадьбе принца с Меган Маркл.

"Гарри знал, что у него не получится встретиться со всеми друзьями отдельно, поэтому устроил вечеринку, на которой собрал всех тех, с кем хотел попрощаться перед отъездом в Канаду. Гарри буквально сиял от счастья, когда зашел в комнату и увидел всех приятелей в сборе", – рассказал изданию один из приглашенных гостей.

Принц Гарри и Челси Дэви Фото: Getty Images

По словам очевидцев, принц Гарри удивился появлению девушки, но не скрывал своей радости: "Он не поверил своим глазам, когда увидел Челси. Они очень крепко обнялись. Он был очень рад, что она присоединилась к вечеринке. Многие шутили, что Гарри явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его на вечеринке с GPS".

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

С Челси наследник британского престола встречался семь лет. Принц Гарри даже сделал ей предложение, но девушка отказалась, не захотев жить по правилам королевской семьи.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

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