После показаний Эштона Кутчера убийцу его экс-девушки казнят

"Голливудского потрошителя" признали виновным в тяжком преступлении

Эштон Кутчер в суде Лос-Анджелеса Фото: Getty Images

Убийцу бывшей девушки Эштона Кутчера после его показаний в суде признали виновным в тяжком преступлении и посадят в тюрьму.

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете:

Как сообщает NBC Los Angeles, серийный убийца Майкл Гаргило или, как его еще называют "голливудский потрошитель", признан виновным в убийстве двух женщин, одной из которых была девушка Эштона Катчера Эшли Эллерин.

Спустя три месяца после показаний голливудского актера 43-летнего преступника признали виновным и приговорят к смертной казни. Пока еще суд Лос-Анджелеса официально не вынес приговор, но прокурор уверяет, что именно смертная казнь станет для Майкла вышей мерой наказания.

Отметим, что экс-девушка актера Эшли была убита в феврале 2001-го года серийным маньяком Майклом Гарджилио, который нанес ей 47 ножевых ранений. В тот трагический вечер Кутчер должен был пойти с девушкой на свидание.

Напомним, что ранее в интервью Мила Кунис рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

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