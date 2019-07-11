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После расставания Кейт Миддлтон удалось вернуть Уильяма оригинальным способом

Герцоги Кембриджские в 2007 году временно расстались

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54

В отношениях часто бывают проблемы, и королевская семья Великобритании – далеко не исключение. Образцовые супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям некогда приняли решение расстаться, а инициатором стал именно Уильям. Однако принц передумал, увидев экс-возлюбленную в сексуальном наряде.

Сложно представить, но Кейт Миддлтон тоже приходилось прибегать к женским хитростям. Информация об этом появилась в новой книге королевского биографа Кейт Никол. Стало известно, как герцогине Кембриджской удалось вернуть сердце принца Уильяма после расставания в 2007 году.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Так, на одну из костюмированных вечеринок Кейт Миддлтон надела соблазнительный наряд медсестры, который купила в магазине для взрослых. По стечению обстоятельств, мероприятие посетил и принц. Увидев в таком амплуа свою бывшую девушку, Уильям понял, что совершил ошибку, став инициатором разрыва. Принц Уильям решил вернуть свою возлюбленную, и с тех пор пара больше не расставалась.

Отметим, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году и воспитывают троих детей: сыновей Джорджа, Луи и дочь Шарлотту.

Ранее мы также писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили британцев.

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