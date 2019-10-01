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После развода Адель завела роман с известным рэпером – СМИ

Певицу вместе с 37-летним музыкантом заметили в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Адель завела новый роман
Адель завела новый роман
Фото: Getty Images

Одна из самых популярных британских певиц Адель совсем недавно пережила тяжелый период – расставание с супругом Саймоном Коннекки. Певица даже заметно похудела и купила роскошный дом за 10 миллионов долларов. В сентябре певица официально подала документы на развод и сейчас начинает строить новую личную жизнь.

В январе Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

По информации The Daily Mail, новым избранником Адель стал 37-летний Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под псевдонимом Скепта. Несколько недель назад звезд видели вместе на праздновании дня рождения Скепты в Crystal Maze в Лондоне.

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"Между ними тесная связь и особые отношения. Они проводят много времени вместе, и друзья уверены, что они станут отличной парой", – рассказал проверенный источник издания.

INSTAGRAM

Отметим, что еще давно между артистками завязались теплые отношения, поскольку они оба родом из Тоттенхэма. Ранее в прессе поговаривали, что он закрутил роман с моделью Наоми Кэмпбелл. Также у него есть ребенок, но кто является матерью дочери, неизвестно.

Напомним, что певица, которой недавно исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в которой рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.

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Источник: The Daily Mail
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