Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

После скандального клипа Баскова и Киркорова предложили лишить звания народных артистов

Клип артистов просмотрели уже более пяти миллионов человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Знаменитые российские исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип, чем не на шутку взбудоражили сеть. Скандальное видео на песню "Ibiza" на YouTube уже успело собрать более пяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Более того, большая часть зрителей поставили "дизлайк" новому творению артистов, а в комментариях пользователи сети предложили и вовсе лишить обоих певцов званий народного артиста.

Отметим, что в клипе присутствует нецензурная лексика, а также сцены борьбы двух артистов. Главной идеей по сюжету является "вечное противостояние" Баскова и Киркорова на российской эстраде и их борьба за звание короля поп-сцены.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+).

В комментариях большая часть посмотревших клип отозвались о нем резко-негативно, однако были и те, кто поддержал артистов, объяснив, что те просто решили "посмеяться над собой" и клип – это сплошная ирония.

33

111

2_05

1536744249.0613

Отметим также, что в клипе снялись приглашенные знаменитости: Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов, Анита Цой, Валерий Леонтьев.

Напомним, Канье Уэст выпустил забавный клип на песню I Love It.

Еще несколько материалов по теме:
Это космос: Литовский дуэт выпустил клип в коллаборации с украинцами Олег Винник признался, сколько стоил его первый клип Макс Барских объединил тысячи личных историй слушателей в новом лирик-видео
клип Николай Басков Филипп Киркоров
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров