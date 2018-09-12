После скандального клипа Баскова и Киркорова предложили лишить звания народных артистов

Клип артистов просмотрели уже более пяти миллионов человек

Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Знаменитые российские исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип, чем не на шутку взбудоражили сеть. Скандальное видео на песню "Ibiza" на YouTube уже успело собрать более пяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Более того, большая часть зрителей поставили "дизлайк" новому творению артистов, а в комментариях пользователи сети предложили и вовсе лишить обоих певцов званий народного артиста.

Отметим, что в клипе присутствует нецензурная лексика, а также сцены борьбы двух артистов. Главной идеей по сюжету является "вечное противостояние" Баскова и Киркорова на российской эстраде и их борьба за звание короля поп-сцены.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+).

В комментариях большая часть посмотревших клип отозвались о нем резко-негативно, однако были и те, кто поддержал артистов, объяснив, что те просто решили "посмеяться над собой" и клип – это сплошная ирония.

Отметим также, что в клипе снялись приглашенные знаменитости: Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов, Анита Цой, Валерий Леонтьев.

Напомним, Канье Уэст выпустил забавный клип на песню I Love It.