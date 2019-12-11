После скандальных высказываний об Украине Юрий Бардаш попал в "Миротворец"

Продюсер заявил, что в Украине творится беспредел

Продюсер Юрий Бардаш Фото: Facebook-страница Юрия Бардаша

Известный продюсер Юрий Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором сделал несколько скандальных заявлений, в том числе о том, что в Украине творится беспредел.

В результате 6 декабря Юрия Бардаш оказался в базе сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду, в частности манипулирование общественно значимой информацией.

Вот одно из заявлений, которое сделал Юрий Бардаш в ходе беседы с Юрием Дудем.

"Что я наблюдаю в Украине в последние пять лет: я наблюдаю беспредел в этой стране. Это очень тяжелая тема. Я очень часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Но что я знаю об этом "типичном донбасском быдле": это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь – работа, завод, понимаешь, это жестко. Да, они суровые, да, они лютые, да, они не такие культурные, как в столице. Они не знают таких слов, как "лол" и тому подобной х**ты. Но они работают. И для них молитва – это работа. Вот кто эти люди для меня", – заявил артист.

Ранее мы также писали, что в базу сайта "Миротворец" попал народный любимец Олег Винник.

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