После заявления Максима Галкина о болезни Алла Пугачева неожиданно помолодела: фото

Примадонна удивила фанатов внешним видом

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Во время похорон художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек супруг российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин заявил, что знаменитость больна и физически не смогла приехать на траурную церемонию. Спустя несколько недель Примадонна удивила поклонников внешним видом.

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Так, на Рождество Максим Галкин и Алла Пугачева выбрались из своего замка под Москвой и наведались в гости к продюсеру Александру Достману. Супруг 70-летней певицы опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок, на котором Примадонна выглядит весьма помолодевшей.

"Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику за гостеприимство!", – написал российский юморист.

INSTAGRAM

Многие подписчики стали возвышать звезду и отметили, что она выглядит превосходно. Но нашлись и те, кто обвинил Максима Галкина в чрезмерной ретуши своей звездной жены.

Напомним, ранее в сети появились фото Аллы Пугачевой в молодости.

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