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Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Ролик стал популярен лишь после смерти певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Недавно страница Instagram пиар-директора Юлии Началовой Анны Исаевой обновилась свежим постом с опубликованным в нем фрагментом последнего клипа певицы. Ролик на песню "Я выбираю" посвящен расставанию с хоккеистом Александром Флоровым.
 

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"Почти 10 тысяч человек оставили свои подписи под воззванием о получении Юлией звания Заслуженной артистки посмертно. Я считаю, что это не зря! Призываю – подписывать!", — написала Исаева.

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Стоит отметить, что премьера этого клипа на Youtube состоялась еще летом 2018 года. Но за несколько месяцев просмотры ролика не превысили отметку 300. Ролик стал популярен лишь после смерти певицы. Сейчас клип "Я выбираю" набрал более двух миллионов просмотров.

"Надо было умереть, чтобы клип набрал такое количество просмотров? Ужас!", "Часами уже смотрю клипы и интервью с Юлей. До дыр, как говорится. Как будто хочу что-то найти", "Как будто родной человек ушел. У меня тоже самое было с Жанной Фриске. Плачу, скорблю, сердце болит и не принимает реальность", — пишут в комментариях пользователи Youtube.

Напомним, 16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров. 

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Источник: Сегодня
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