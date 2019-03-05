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Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Перед смертью Люк Перри выглядел счастливым и жизнерадостным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Люк Перри
Люк Перри
Фото: AFP

4 марта в результате обширного инсульта умер актер Люк Перри. Звезде культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" было 52 года. 28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти звезду не удалось.

Люк Перри в течение 10-ти лет состоял в браке с Рейчел Шарп, которая родила актеру двоих детей – Софи и Джека. Все они пребывали рядом с Перри в момент его смерти.

После смерти Люка Перри внимание его поклонников привлекли фото звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", сделанные незадолго до смерти. На снимках видно, что Люк Перри заметно постарел, однако выглядит счастливым и жизнерадостным, будто ничто не предвещает беды.

Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
Последние фото Люка Перри
Фото: instagram.com/lukeperrydaily
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Отметим, в последнее время Люк Перри снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который зрители увидят летом 2019 года, наряду с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

А тем временем в Голливуде собираются снять перезагрузку культового сериала "Беверли-Хиллз 90210", где в роли Дилана должен был сняться Люк Перри. Кроме того, контракт пока не подписала Шеннен Доэрти, сыгравшая роль Бренды. Актриса все ещё восстанавливается после продолжительной борьбы с раком.

Ранее Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых ярких ролей Люка Перри, а также поделились биографией культового актера.

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