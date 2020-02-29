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Анонс

Последний день слепых прослушиваний на "Голосі країни 10": воспользуются ли тренеры экстра-местами

Узнайте, как будут проходить слепые прослушивания

Инна Петрова
Сегодня, 10:26

Вокальное шоу "Голос країни 10" продолжает удивлять сильными голосами и необычными тембрами. В это воскресенье будет самый драматичный эфир, ведь мест в командах оставалось мало. По результатам шестого дня слепых прослушиваний, MONATIK и ПТП с NK закрыли свои команды. У Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, а у Тины Кароль всего два места. Пока ни один тренер не воспользовался возможностью добавить экстра-участника в свою команду.

"Голос країни 10"
"Голос країни 10"
Фото: Instagram

Так, на шоу придет победитель онлайн-конкурса #другийшанс Михаил Фиськович. Напомним, согласно правилам проекта #другийшанс, все желающие, кто не смог пройти дальше на этапах слепых прослушиваний в девятом сезоне, или те, кто побоялся выступить на главной музыкальной сцене страны, могли испытать себя в онлайн-отборе. Главный приз – автоматическое участие в слепых прослушиваниях в "Голосі країни 10".

В финальном вокальном поединке ровенский музыкант Михаил Фиськович конкурировал с MASAZH band. Вокалисты выполнили задание онлайн-тренера и спели песню группы Imagine Dragons Next to me, но зрители путем голосования в социальных сетях отдали победу Михаилу.

Михаил Фиськович
Михаил Фиськович
Фото: пресс-служба

На сцену главного вокального шоу выйдет Татьяна Игнатенко. Девушка девять лет подряд приходила на кастинг "Голосу країни" и каждый раз слышала отказ: "Тогда мне не хватало вокальных данных. Моя жажда попасть в шоу настолько сильная, что несмотря на все неудачи, я не позволила себе сдаться. Я начала работать над собой еще больше, стала сильнее, увереннее в себе. Я разорву эту сцену, чтобы развернуть одно из кресел. Я просто не прощу себе еще одно поражение". Покорить наставников девушка попытается с хитом Evanescence – Bring me to life.

На сцену главной битвы эпохи выйдет и Анастасия Балог, которая споет одну из самых популярных песен слепых прослушиваний в этом сезоне – Billie Eilish – Bad guy. "Я поклонница самого харазматичного тренера – Дана Балана. Он меня вдохновляет, потому что очень творческий человек, он – космос. У Дана большая аудитория поклонниц. Каждый раз вся наша фан-группа ждет его после съемок, чтобы сфотографироваться, взять автограф, снять видео. Это моя основная мечта – попасть в команду моего любимого тренера. Я разорву эту сцену, чтобы он услышал меня и развернулся". Сможет ли девушка поразить своими вокальными способностями Дана Балана, зрители узнают уже в воскресенье.

Выйдет на сцену слепых прослушиваний и Роман Сасанчин. Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания вокального шоу "Голос. Діти" семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, мальчик ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин
Фото: пресс-служба

Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта "Голос. Діти". Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. Сейчас Роману 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом – музыкой. Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Парень споет хит Alessandro Safina Luna tu.

В новом выпуске на сцену слепых прослушиваний выйдет и 24-летний волонтер корпуса мира из Нью-Йорка – Джамал Марселино. Парень надеется занять экстра-место в команде ПТП и NK с песней певца Ed Sheeran. Также зрителей и тренеров ждет эмоциональное выступление 33-летней одесситки Тамары Балюк, которая исполнит хит Lady Gaga – Shallow. Она певица и мать двоих детей.

Придет на шоу и 20-летняя Анна Трубецкая, которая мечтает повторить творческий путь Тины Кароль. Для слепых прослушиваний она выбрала песню "Полюс притяжения". Смогут ли участники занять последние места в командах тренеров, станет известно уже в воскресенье.

Ранее мы писали, как прошел шестой выпуск шоу "Голос країни 10".

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