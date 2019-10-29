"Последний раз виделись в суде": первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о жизни с актрисой

Экс-супруг звезды готов протянуть руку помощи

Анастасия Заворотнюк с первым супругом Фото: Facebook

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком мозга, сейчас находится в реабилитационном центре. Пока никакой новой информации о ее состоянии нет, но ее бывшие мужья и друзья охотно соглашаются на интервью с прессой, вспоминая совместные годы жизни.

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Так, первый муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Олаф Шварцкопф вспомнил о разводе с актрисой и рассказал, что о ее страшной болезни узнал из прессы. Ко всему, мужчина отметил, что готов сейчас протянуть руку помощи Анастасии Заворотнюк.

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"О болезни Насти я узнал из СМИ. Мне стали звонить журналисты. Я очень хочу поддержать Настю. Как-то меня спросили журналисты, что, мол, пишут, что семья Насти пиарится и заработала на этом 40 миллионов. Я в это не верю! На таком они бы никогда не стали пиариться, это исключено. Мама Насти очень многое пережила. Ее родной отец повесился, ее муж, отец Насти, Юрий Заворотнюк, рано умер, год назад не стало ее сына Славы, ему было 52 года. В общем, эта семья через многое прошла, чтобы на таком пиариться. Я искренне желаю, чтоб Настя поправилась", – рассказал Олаф Шварцкопф изданию "Собеседник".

Также экс-супруг российской звезды вспомнил знакомство с актрисой и рассказал о жизни с Заворотнюк. С его слов, расставание с любимой он пережил тяжело и совсем не собирался с ней разводиться. А познакомились будущие супруги в ноябре 1993 года в Москве на капустник в честь дня рождения Евгения Миронова. За два года официального брака Олаф очень хотел родить ребенка и Настя даже забеременела, но у нее случился выкидыш. Мужчина подозревает, что актриса сделала аборт, а ему просто преподнесла эту ситуацию с другой стороны.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В последний раз они виделись в Таганском суде Москвы, куда Настя приехала уже с новым возлюбленным и будущим вторым мужем – бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

"Последний раз мы встречались в Таганском суде Москвы. Она приехала с Дмитрием Стрюковым (во втором браке с бизнесменом Настя родила двоих детей, – Ред.). После расставания я приехал забирать свои вещи, родители Насти все быстро разделили. Я вот думал: неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Мне было так неприятно, что они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико! Единственный человек в этой семье, кто был расстроен из-за нашего расставания – бабушка Насти, даже плакала, она очень хорошо ко мне относилась. Мне после развода было некуда идти, приютил брат Насти Слава. Так у него из-за этого даже конфликты были с отцом", – вспоминает Шварцкопф.

Недавно близкий друг и коллега Анастасии Заворотнюк подтвердил тот факт, что актриса тяжело больна и выразил надежду на ее скорейшее выздоровление.

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