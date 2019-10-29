Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Последний раз виделись в суде": первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о жизни с актрисой

Экс-супруг звезды готов протянуть руку помощи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Анастасия Заворотнюк с первым супругом
Анастасия Заворотнюк с первым супругом
Фото: Facebook

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком мозга, сейчас находится в реабилитационном центре. Пока никакой новой информации о ее состоянии нет, но ее бывшие мужья и друзья охотно соглашаются на интервью с прессой, вспоминая совместные годы жизни.

Смотрите также: Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме:

Так, первый муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Олаф Шварцкопф вспомнил о разводе с актрисой и рассказал, что о ее страшной болезни узнал из прессы. Ко всему, мужчина отметил, что готов сейчас протянуть руку помощи Анастасии Заворотнюк.

Читайте также:
Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

"О болезни Насти я узнал из СМИ. Мне стали звонить журналисты. Я очень хочу поддержать Настю. Как-то меня спросили журналисты, что, мол, пишут, что семья Насти пиарится и заработала на этом 40 миллионов. Я в это не верю! На таком они бы никогда не стали пиариться, это исключено. Мама Насти очень многое пережила. Ее родной отец повесился, ее муж, отец Насти, Юрий Заворотнюк, рано умер, год назад не стало ее сына Славы, ему было 52 года. В общем, эта семья через многое прошла, чтобы на таком пиариться. Я искренне желаю, чтоб Настя поправилась", – рассказал Олаф Шварцкопф изданию "Собеседник".

Читайте также:
Палата класса люкс: сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк

Также экс-супруг российской звезды вспомнил знакомство с актрисой и рассказал о жизни с Заворотнюк. С его слов, расставание с любимой он пережил тяжело и совсем не собирался с ней разводиться. А познакомились будущие супруги в ноябре 1993 года в Москве на капустник в честь дня рождения Евгения Миронова. За два года официального брака Олаф очень хотел родить ребенка и Настя даже забеременела, но у нее случился выкидыш. Мужчина подозревает, что актриса сделала аборт, а ему просто преподнесла эту ситуацию с другой стороны.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В последний раз они виделись в Таганском суде Москвы, куда Настя приехала уже с новым возлюбленным и будущим вторым мужем – бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

"Последний раз мы встречались в Таганском суде Москвы. Она приехала с Дмитрием Стрюковым (во втором браке с бизнесменом Настя родила двоих детей, – Ред.). После расставания я приехал забирать свои вещи, родители Насти все быстро разделили. Я вот думал: неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Мне было так неприятно, что они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико! Единственный человек в этой семье, кто был расстроен из-за нашего расставания – бабушка Насти, даже плакала, она очень хорошо ко мне относилась. Мне после развода было некуда идти, приютил брат Насти Слава. Так у него из-за этого даже конфликты были с отцом", – вспоминает Шварцкопф.

Недавно близкий друг и коллега Анастасии Заворотнюк подтвердил тот факт, что актриса тяжело больна и выразил надежду на ее скорейшее выздоровление.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Две операции и надежда на выздоровление: последние новости о состоянии Заворотнюк У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила, что актриса больна
шоу-бизнес актриса Анастасия Заворотнюк онкология
Реклама

Новости партнеров

Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Сегодня, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 20:04Психология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 17:02Travel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Вчера, 16:39Fun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

Вчера, 15:27Техно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

Вчера, 10:14Travel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

Вчера, 09:56Психология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Вчера, 06:30Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

27 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

27 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

27 октябряFun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Новости партнеров

Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Мы тоже в них верили: 5 мифов в уходе за волосами
Мы тоже в них верили: 5 мифов в уходе за волосами
5 привычек успешных женщин
5 привычек успешных женщин
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Отеки: как с ними бороться
Отеки: как с ними бороться
Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми
Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми
Как похудеть в руках: лучшие упражнения для рук и плеч
Как похудеть в руках: лучшие упражнения для рук и плеч