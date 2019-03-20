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"Последствия анорексии": отец умершей Юлии Началовой раскрыл детали болезни

Подробности болезни российской певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Отец российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в Москве 16 марта, Виктор Началов рассказал, почему у его дочери развилась подагра. 

По словам Виктора, у артистки произошел сильный абсцесс – заражение крови, и ее сердце не справилось. Отец Юлии добавил, что она слишком поздно обратилась к врачам.

"У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали скорую помощь", – рассказал Началов одному из российских изданий.

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Мужчина поделился, что у певицы произошло обострение на фоне сахара, показатель которого в крови артистки был высокий. В больнице Началовой сделали операцию на ноге. Информацию о том, что Юлии пришлось ампутировать ногу, ее отец опроверг.

"И не такая сложная операция – разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, веселая. Смотрю – она всем уже SMS шлет, улыбается. Она еще пошутила: "Папа, не переживай, петь буду"... В общем, ногу почистили, думаю, через несколько дней пойдем домой. А уже абсцесс пошел – заражение крови. Ночью быстрее в другую больницу перевезли, где аппаратура лучше. После первого удара она справилась, а второго не выдержала. Несколько волн идет при абсцессе. И вторая волна ее добила. Сердце не выдержало ...", – прокомментировал Виктор Началов.

​Также он рассказал, откуда у Юлии развилась подагра, от которой артистка очень страдала. Отец артистки выдвинул предположение, что болезнь появилась на фоне экстремального похудения.

"Да, скорее всего, последствия анорексии ..." – сказал Началов.

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В свое время Началова очень хотела похудеть, поскольку ее первому мужу, солисту группы "Премьер-министр" Дмитрию Ланскому нравились худые девушки. Он критиковал внешность Юлии, поэтому она решила сесть на диету и довела себя до анорексии.

Виктор Началов опроверг слухи о том, что у Юлии была красная волчанка, а вот что касается сахарного диабета, то, по словам отца певицы, раньше его не было, однако он развился за последние месяцы. 

Ранее сообщалось, что похороны состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище, там же должна была пройти церемония прощания с певицей с 12:00 до 14:00. Однако позже в сети появилась информация о том, что чиновники отказались выделить бесплатное место для Юлии на Троекуровском кладбище.

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