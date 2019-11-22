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Послушный мальчик: Сергей Бабкин показал, как выглядел в детстве

Украинский музыкант поделился архивным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин, который в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал, на кого похож его двухмесячный сын, поделился своим детским фото и признался, что был послушным мальчиком.

Смотрите интервью с Сергеем Бабкиным:

На своей официальной странице в Instagram Сергей Бабкин поделился с поклонниками детским снимком и признался, что рос достаточно послушным мальчиком. Он постоянно был занят на различных кружках, и у него не было времени скучать. Также музыкант вспомнил одну ситуацию, когда его напугали вызовом милиции. Тогда будущая звезда очень переживал, как на это отреагируют его родители.

Сергей Бабкин в детстве
Сергей Бабкин в детстве
Фото: instagram.com/babkin_official

"Обожаю это время! Я был достаточно послушным мальчиком и старался добросовестно выполнять все, о чем меня просили мои родители. Посещал много разных кружков, у меня не было времени скучать! Единственное, о чем я мог беспокоиться, – это чтобы не попасть в какую-то беду, не упасть, не пораниться. Был только единственный случай, когда переживал по-настоящему: однажды нас с братом поймали на стройке и пригрозили, что сейчас отведут в милицию! Тогда я очень испугался реакции родителей, того, что они узнают. Этот момент помню до сих пор", – написал Сергей под черно-белым фото.

Напомним, недавно Сергей Бабкин впервые за свою карьеру спел в дуете со своей женой Снежаной.

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