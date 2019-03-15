Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": что будет в первом выпуске

15 марта состоится премьера пост-шоу, а темой станет груз прошлых отношений

Первый выпуск пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Фото: пресс-служба

В эту пятницу сразу после второго выпуска романтического реалити "Холостяк" на СТБ стартует пост-шоу "Как выйти замуж", во время которого ведущая Роза Аль-Намри выведает все секреты закулисья проекта, вместе с экспертами разберет действия участниц 9 сезона и выяснит, какие ошибки они допустили при построении отношений с Холостяком.

Отметим, Сегодня.Lifestyle уже рассказали, что будет во втором выпуске шоу "Холостяк 2019".

Ведущая пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри Фото: пресс-служба

В 9 сезоне к постоянному эксперту, директору студии, создающей "Холостяк", Анне Калине присоединилась психолог-сексолог Наталья Ежова.

"У каждого человека есть свои стратегии в построении отношений, они могут быть как осознанные, так и не осознанные. Моя миссия в пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" показать девушкам, какие из этих стратегий ошибочны и как это исправить. Мне бы хотелось, чтобы не только участницы, но и каждая девушка, посмотрев пост-шоу, для себя сделала выводы и внедрила этот урок из программы в свою жизнь, чтобы стать счастливее и найти мужчину своей мечты", – говорит Наталья.

Наталья Ежова, эксперт пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж", психолог-сексолог Фото: пресс-служба

Тема 1 выпуска пост-шоу – "Груз прошлых отношений – угроза будущим или неповторимый опыт?".

Мужское мнение по этому поводу выскажет приглашенный гость – тот, кто на собственном опыте знает, что второй брак может быть счастливым – Арсен Мирзоян.

Эксперты пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Фото: пресс-служба

Ранее мы писали, как прошел первый выпуск шоу "Холостяк 9". Проект покинули девять участниц.

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