Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": интересные подробности первого выпуска

На шоу Холостяк признался, почему развелся с супругой, отношения с которой длились пять лет

Первый выпуск шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Фото: instagram.com/holostyakstb

15 марта сразу после второго выпуска романтического реалити "Холостяк" на СТБ состоялось пост-шоу "Как выйти замуж", во время которого ведущая Роза Аль-Намри выведала секреты закулисья проекта, вместе с экспертами разберет действия участниц 9 сезона и выяснила, какие ошибки они допустили при построении отношений с Холостяком.

Отметим, Сегодня.Lifestyle уже рассказали все подробности второго выпуска шоу "Холостяк 2019".

Тема первого выпуска шоу "Холостяк. Как выйти замуж" – "Груз прошлых отношений – угроза будущим или уникальный опыт". Гостьями стали участницы проекта "Холостяк 9". Экспертами стали Арсен Мирзоян, который на собственном опыте знает, что второй брак может быть счастливым; директор студии, создающей шоу "Холостяк", Анна Калина; психолог-сексолог Наталья Ежова.

Эксперты пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Фото: пресс-служба

Главный герой Никита Добрынин был женат. Отношения с бывшей супругой длились пять лет.

"Я понял, что в жизни нужно достичь нечто большего. Для меня это семья. Я знаю, о чем говорю. Я был в браке, это были мои самые серьезные отношения, которые длились пять лет. К сожалению, она ладила не со всеми моими друзьями, но не это стало решающим. В любых отношениях приходит момент бытовухи. Это элементарные банальные вещи: "А погуляй с собакой", "А почему ты так долго работаешь?". Не каждая девушка, я понимаю, может выдержать такой напор внимания. Моя работа нас познакомила, и именно она стала причиной ссор. Мы решили продолжить поиски своего счастья, но уже отдельно. В любом случае, это очень хорошо. Это нужно понимать и принимать", – считает Никита Добрынин.

"Холостяк 2019": главный герой Никита Добрынин Фото: пресс-служба

Девушки неоднозначно отнеслись к информации о том, что Холостяк был женат. Одни признались, что их это насторожило, другие считают, что было бы странно, если бы мужчина за 30, не был женат.

Одна из участниц, Юля, тоже была замужем. Отношения длились шесть лет, однако пара рассталась из-за разных взглядов на жизнь. Девушке приходилось учиться и работать одновременно, а ее супруг вел разгульный образ жизни. Юля принимала все решения самостоятельно.

Оля призналась, что была любовницей очень состоятельного человека. Мужчина не сразу признался, что женат. В какой-то момент он просто исчез из жизни девушки.

Участница шоу "Холостяк 9" Ольга Фото: instagram.com/holostyakstb

Сексуальная блондинка Юлия тоже рассказала о прошлых отношениях. Девушка утверждает, что у молодого человека не было чувства такта, при друзьях он мог немного ее "присадить". Юлия также назвала качества, которые ей нравятся в Никите: "Он ответственный мужчина, добрый, харизматичный, знает, чего он хочет в жизни".

27-летняя Нина во время шоу призналась, что требовательна к мужчинам. Оказалось, что у девушки не было опыта сексуальных отношений. Нина не получила розу в первом выпуске шоу "Холостяк 9", однако после проекта она впервые открылась мужчине.

Смотрите видео о том, куда едут мужчины-холостяки за женами:

Ранее мы писали, что Холостяк Никита Добрынин нарушил правила шоу ради одной из участниц.

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