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Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

13 лет назад образовался украинский дуэт "Потап и Настя"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Потап и Настя Каменских празднуют годовщину
Потап и Настя Каменских празднуют годовщину
Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский дуэт "Потап и Настя" сегодня, 1 мая, отмечает день рождения. С 13-й годовщиной продюсер и музыкант Алексей Потапенко трогательно поздравил свою бывшую коллегу Настю Каменских. Архивное фото он опубликовал в своем Instagram. 

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"13 лет назад родилась моя любимая группа Потап и Настя! Поздравляю @kamenskux и всех всех всех ,если бы не мы тогда , то вы сейчас может и не были бы тем ,кем вы стали! А Мы – уникальный дует и целая плеяда и школа праздника и любви!", – подписал снимок Алексей. 

В комментариях к посту поклонники дуэта выразили сожаление о том, что Потап и Настя больше не выступают вместе, хотя многие надеются, что знаменитый дуэт возродится. "Как жаль, что больше не услышим Ваш невероятный дуэт. Или таки услышим?", "Жду Вашего возвращения! Как "Дуэт" вы были очень круты!!", "Лучшие", "Когда уже возвращаетесь???", – пишут в комментариях фолловеры. 

Напомним, что дебютной песней дуэта "Потап и Настя" стала композиция "Не пара". После выхода клипа на этот хит популярность буквально обрушилась на харизматичную пару. В 2012 году впервые появились слухи о распаде коллектива, хотя Потап и Настя продолжали выступать и записывать новые треки. В 2017 году они официально сообщили поклонникам, что ставят свое творчество на паузу. 

В настоящее время Настя Каменских успешно развивает сольную карьеру, а Потап занимается проектами лейбла MOZGI.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских рассказала о воссоединении с Потапом.

О тайнах дуэта Потап и Настя смотрите в нашем эксклюзивном видео:

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