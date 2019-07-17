Потап и Настя похвастались селфи со знаменитым музыкантом

Влюбленные отправились в Прагу, где встретили Тилля Линдеманна

Потап и Настя показали фото с Тиллем Линдеманном Фото: instagram.com/kamenskux

Влюбленные Потап и Настя Каменских продолжают радовать фанов новыми снимками. Накануне звезды отправились в романтическую поездку в Прагу, где проводят время с близкими друзьями и мировой знаменитостью.

В коротком видео смотрите, как друг друга называют Потап и Настя:

Так, на своей странице в Instagram NK опубликовала нежное фото с любимым. В кадре Потап и Настя запечатлены со спины во время прогулки. "Prague. Love. Inspiration", – коротко подписала снимок Каменских.

16 Июл 2019 в 4:30 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

Певица также разместила фотографию с друзьями, где можно заметить Позитива из группы "Время и Стекло". В сторис Настя призналась, что в Чехии встретила много украинцев, которые просили у нее и Потапа фото и автографы.

16 Июл 2019 в 4:43 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

В Праге звездная пара также посетила концерт немецкой группы Rammstein. В своем Instagram Потап запостил селфи с фронтменом Тиллем Линдеманном. "Перед концертом", – добавил продюсер описание к фотографии.

16 Июл 2019 в 7:05 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

Напомним, что недавно Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом. Певица посвятила мужу в Instagram огромный пост, в котором рассказала, что благодарна Потапу за поддержку.

Мы также писали о том, что солист Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть поклоннику.

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